Этой осенью в Москве вышла книга известного белорусского политолога Алексея Дзерманта, который является экспертом издания Украина.ру, «Беларусь – Евразия. Пограничье России и Европы». С ней уже ознакомился писатель Вячеслав Бондаренко, которого мы попросили рассказать нам о своих впечатлениях от книги

- Вячеслав, несколько месяцев назад вышла книга вашего земляка — политолога Алексея Дзерманта «Беларусь —

Евразия». Как я понял, вы её прочли. Каково ваше отношение к Дзерманту и его общественно-политической деятельности и, конечно же, к этой его книге?

— Имя политолога и философа Алексея Дзерманта хорошо известно всем, кто интересуется белорусской политической повесткой: на его счету множество острых, вызывающих, как правило, полярные оценки выступлений как в электронных СМИ, так и на телевидении.

В последнее время Алексей активно развивает также свои социальные сети, ставшие, в сущности, «полигоном» для создания настоящей книги, — множество тезисов, которые встречаются на страницах «Беларуси — Евразии», можно было прочесть и обсудить с автором в Facebook.

Оттого книга, вышедшая в 2020-м, кажется немного опоздавшей к читателю: она строится исходя из посылок «мирного времени», в то время как реальность Пандемиума и политическая конъюнктура сделали многие предположения неактуальными.

Это впечатление некоторой «вчерашности» подкрепляет обложка с фотографией мировых лидеров, среди которых как действующие, так и уже списанные со счетов (Олланд, Порошенко).

Однако, если разобраться, это едва ли ни единственный недостаток работы Дзерманта. Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант

- Хорошо, а каковы тогда её достоинства?

— Перед нами — вдумчивый, серьёзный и спокойный анализ геополитических процессов, происходивших на огромном пространстве в 2010-х гг. (которые, напомню, заканчиваются на наших глазах, ибо 2020-й — последний год уходящего десятилетия). И в этом смысле «Беларусь — Евразия» — во многом подведение итогов.

Подводя их, автор вовсе не склонен рассуждать в столь свойственном многим белорусским публицистам духе «всё было, в общем, неплохо, а будет ещё лучше».

Взгляд Дзерманта на постсоветскую и — шире — евразийскую реальность вполне прагматичен, трезв и временами — жёсток. Однако сквозь эту жёсткость опытного политолога то и дело пробивается взволнованность человека, для которого судьба Родины — не отвлеченный разговор, а дело жизни, личное дело.

Уместен ли такой «романтизм» в подобном жанре? На мой взгляд — вполне, ведь именно личная, кровная заинтересованность в происходящем и придаёт книге особенное выражение.

- Есть что-то ещё, что вам понравилось? Вячеслав Бондаренко: кто он © pravchtenie.ru

— Помимо итогов, «Беларусь — Евразия» привлекает и устремлённостью автора в будущее: Дзермант широкими, но вместе с тем вполне внятными штрихами набрасывает контуры возможного развития России, Украины, Закавказья, Прибалтийских стран, Польши.

Конечно, во многом эти построения спорны — например, что после Лукашенко неизбежен «новый Лукашенко» (глава «Что будет после Лукашенко») или убеждённость в том, что в будущем удастся выстроить некий «треугольник силы» Минск — Москва — Петербург.

Иногда уверенность автора в позитивном исходе тех или иных событий кажется даже излишне романтичной («Текущая битва за Украину проиграна, но война — нет»). Однако, даже не соглашаясь с автором, читатель поневоле проникается его уверенностью, заряженностью на положительный исход ситуаций — и сиюминутной, и глобальной, начинает переосмысливать свои взгляды на происходящее.

Отдельное достоинство книги — отличный язык, которым она написана: это своеобразная «лирическая политология», причём слово «лирическая» — отнюдь не ругательство. Взять, к примеру, главу «Русские города» — в ней явственно слышен отсыл к «Выбранным местам из переписки с друзьями» Гоголя.

Думается, что Алексею был бы вполне по плечу жанр романа-эссе в духе «Памяти» Владимира Чивилихина, тем более что и тематики этих авторов отчасти перекликаются (см. главу «Скифия — Русь — Евразия»).

В целом «Беларусь — Евразия» Дзерманта можно назвать весьма удачной попыткой осмысления происходящего на евразийском пространстве в доступной и интересной далеко не только профессионалам форме. Равнодушным этот труд точно не оставляет: его автор «мыслит, сердит и заставляет мыслить: важное достоинство!» — эту фразу, сказанную в своё время Пушкиным, вполне можно применить к этой книге.