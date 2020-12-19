Если президент Белоруссии Александр Лукашенко не выполнит свои обязательства по проведению конституционной реформы и функционированию Союзного государства, его поддержка со стороны России будет падать. Об этом эксперт Украинского института политики, политолог Руслан Бизяев сказал в интервью изданию Украина.ру

По словам Бизяева, сейчас Лукашенко в сложной ситуации, поскольку переговоры лидеров стран об экономических и политических взаимоотношениях России и Белоруссии, которые состоялись осенью, дали только частичный результат.

«То, что Россия из всего кредита выделила Лукашенко только полмиллиарда долларов, говорит о том, что Россия будет пробовать дожать Лукашенко относительно тех обязательств, которые он давал на переговорах», — подчеркнул политолог.

Болкунец объяснил, почему Лукашенко не устраивает Россию © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии заявили о разработке плана выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.