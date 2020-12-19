По словам Бизяева, сейчас Лукашенко в сложной ситуации, поскольку переговоры лидеров стран об экономических и политических взаимоотношениях России и Белоруссии, которые состоялись осенью, дали только частичный результат.
«То, что Россия из всего кредита выделила Лукашенко только полмиллиарда долларов, говорит о том, что Россия будет пробовать дожать Лукашенко относительно тех обязательств, которые он давал на переговорах», — подчеркнул политолог.
Если президент Белоруссии не выполнит взятые на себя обязательства и не пойдет на реформы, скорее всего, Россия перестанет его поддерживать, сказал Бизяев.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии заявили о разработке плана выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.