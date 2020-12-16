Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует не только досидеть свой текущий срок, но и, возможно, баллотироваться на новый. Об этом политолог Алексей Кочетков сказал в интервью изданию Украина.ру

Лукашенко ограничит срок президентства в Белоруссии © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Кочетков убежден, что это пустая инициатива, так как никаких реальных шагов по направлению к реформам Лукашенко предпринимать не будет, если его к этому не принудят. По словам политолога, таким образом белорусский президент хочет превратить Всебелорусское собрание в некий симулякр, с одобрения которого он якобы будет принимать решения.

«Думаю, что Лукашенко нацелился на то, что не просто досидит свой президентский срок, но и не будет проводить никаких реформ и будет продолжать ту же самую политику укрепления единоличной власти и, возможно, он планирует себе и будущие сроки», — заявил Кочетков.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил больше 80% голосов, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10%.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.