Между ведущей шоу «Суперстар! Возвращение» Лолитой Милявской и судьей проекта музыкальным критиком Сергеем Соседовым разгорелась очередная ссора. Причиной послужили замечания последнего в адрес большинства участников. Новый выпуск шоу вышел в эфир телеканала «НТВ» 14 декабря

В частности, Соседов назвал «посредственным» выбор песни бывшей участницы группы «Тату» Юлии Волковой, низко оценил вокальные данные экс-солиста коллектива «На-На» Владимира Левкина и выступление Николая Трубача.

«Существо без стыда и совести»: Пригожин защитил Пугачеву © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Сережа, мне 57, а я тебя слушаю, и у меня ощущение, что я говорю с бабкой, которой 180. Я боюсь, ты не в тренде!» — сказала Лолита.

Критик в ответ признал, что у него действительно «очень высокая планка требований», но ведь артисты пришли в шоу, чтобы соревноваться, а не «выпрашивать оценки».

Перепалки между Соседовым и Милявской происходят практически на каждом эфире шоу, критик уже даже пожаловался руководству канала на излишне эмоциональное поведение своей коллеги.

Ранее «бабкой с маразмом» Соседова назвал и продюсер Иосиф Пригожин в ответ на критику певицы Аллы Пугачевой.

Проект «Суперстар! Возвращение» — перезапуск шоу нулевых «Ты — суперстар!». Суть программы состоит в том, что звезды 1990-х соревнуются на лучшее исполнение старых и современных хитов, к концу проекта судьи должны выбрать лучшего исполнителя.