«Костьми коррупционеров, которые способствовали повышению тарифов. Пусть бульончик из коррупционеров сварят. НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — ред.) не подчиняется практически никому», — заявил Камельчук.
Он отметил, что по закону проконтролировать людей, которых легко подкупить, невозможно. По его мнению, НКРЭКУ служит интересам олигархов.
Кабинет министров Украины отказался от государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что полномочия по формированию тарифов на тепло, горячую воду, водоснабжение и водоотведение полностью передадут на места. На сегодня они формируются НКРЭКУ.