Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Юрий Камельчук рассказал, чем людям кормиться в условиях повышения тарифов на коммунальные услуги на Украине. Об этом 11 декабря сообщает NewsOne в YouTube

Некоторым украинцам хотят запретить наследовать жилье — названы условия © скриншот с видео "Dumskaya TV" | скриншот с видео "Dumskaya TV" | Перейти в фотобанк

Он отметил, что по закону проконтролировать людей, которых легко подкупить, невозможно. По его мнению, НКРЭКУ служит интересам олигархов.

Кабинет министров Украины отказался от государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что полномочия по формированию тарифов на тепло, горячую воду, водоснабжение и водоотведение полностью передадут на места. На сегодня они формируются НКРЭКУ.