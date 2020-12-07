«Однозначно самый пи****ый др в истории русского тик тока», — оценил артист свой праздник.
На мероприятии Милохин спел свой трек «Дико тусим» дуэтом с Басковым. Были на вечеринке и другие звезды шоу-бизнеса, но вот собственного брата, с которым он вместе воспитывался в детском доме, тиктокер не позвал.
«Я не мог долго молчать, потому что мне неприятно. Все говорят якобы Даня приглашал меня на праздник, но приглашений никаких не было. Зачем врать прессе, я понять не могу, зачем? Я говорю об этом, чтобы потом вы не спрашивали, почему я не пришел на день рождения брата», сказал Илья Милохин.
Даня Милохин — российский музыкант, тиктокер. В сети TikTok у 18-летнего блогера почти 9,5 миллионов подписчиков. По словам самого Милохина, его ежемесячный заработок сейчас составляет примерно 2 миллиона рублей.
При этом большую часть детства блогер воспитывался в детском доме вместе со своим старшим братом. Дети оказались там после того, как их отец спился и умер, а мать бросила. Через 10 лет из детского дома мальчиков забрала приемная семья.