Музыкант, тиктокер Даня Милохин закатил масштабную вечеринку по случаю своего 19-летия, куда пригласил исполнителей Моргенштерна и Николая Баскова, сообщил StarHit 7 декабря. Фанаты заметили, что маски никто на празднике не надел

«Однозначно самый пи****ый др в истории русского тик тока», — оценил артист свой праздник.

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«Я не мог долго молчать, потому что мне неприятно. Все говорят якобы Даня приглашал меня на праздник, но приглашений никаких не было. Зачем врать прессе, я понять не могу, зачем? Я говорю об этом, чтобы потом вы не спрашивали, почему я не пришел на день рождения брата», сказал Илья Милохин.

Даня Милохин — российский музыкант, тиктокер. В сети TikTok у 18-летнего блогера почти 9,5 миллионов подписчиков. По словам самого Милохина, его ежемесячный заработок сейчас составляет примерно 2 миллиона рублей.

При этом большую часть детства блогер воспитывался в детском доме вместе со своим старшим братом. Дети оказались там после того, как их отец спился и умер, а мать бросила. Через 10 лет из детского дома мальчиков забрала приемная семья.