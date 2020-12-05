Самым непредсказуемым фактором в ситуации с белорусским кризисом является позиция самого президента Александра Лукашенко. Об этом рассказал журналист и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

Виталий Третьяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Лукашенко в этом смысле неконтролируемый человек. А поскольку Москва спасла его, он решил из этого спасения выжать максимум и начать свои малые хитрости. Но тут вопрос, сколько это будет терпеть Россия», — указал Третьяков.

Тем не менее, добавил он, Москва в лице Владимира Путина уже заявила, что эту территорию с Лукашенко или без она Западу не отдаст, поскольку с ней связаны высшие национальные интересы, включая соображения национальной безопасности.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.