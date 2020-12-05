Рассматривался вариант, что президент Белоруссии Александр Лукашенко уйдет со своего поста до или сразу после Нового года. Но ему помогли выборы в США и победа Джо Байдена. Об этом рассказал журналист и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

Виталий Третьяков: Лукашенко получил от России фору и постарается этим воспользоваться © РИА Новости, Владимир Трефилов Джо Байден, его оппонент и действующий президент Дональд Трамп оспаривает итоги выборов.

Эксперт отметил, что инаугурация Байдена будет только в январе, назначение новой администрации будет еще позже, и Америке сейчас будет не до Белоруссии.

«В руки к Лукашенко поплыли если не козыри, то довольно сильные карты. Он получил фору во времени и в силу своей политической и человеческой хитрости попытается этим воспользоваться, для того чтобы весь пятилетний срок отсидеть на посту президента», — подчеркнул Третьяков.

Тем не менее, добавил политолог, настоящая стабилизация для России и самого Белорусского государства настанет с приходом к власти нового президента и проведением политической реформы, написанной не под диктовку Лукашенко.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.