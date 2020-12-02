Задержанным на гей-вечеринке в Брюсселе депутатом Европарламента оказался сторонник традиционных ценностей венгерский политик Йожеф Сайер. Об этом сообщает «КП в Украине» со ссылкой на Euronews

ЧП не местного масштаба. Зачем Киев «прессует» венгров Закарпатья © ssu.gov.ua Виктора Орбана, в 2010 году поддержал поправки в Конституцию 2010 года, гласящие, что брак — это союз мужчины и женщины.

В Бельгии из-за коронавирусных ограничений запрещены любые массовые мероприятия. Полиция после жалоб соседей ворвалась в один из баров Брюсселя, где проходила шумная секс-вечеринка с участием порядка 25 человек.

Сайер попытался сбежать, но стражи порядка оказались проворнее и задержали его. В рюкзаке венгра нашли таблетку «экстази».

«Я не употреблял наркотики, я предлагал полиции на месте пройти официальный тест, но они этого не сделали. Полиция сказала, что была найдена таблетка "экстази". Это не моя, я не знаю, кто ее поместил и как. Я сделал заявление об этом в полицию», — заявил Сайер.

Йожеф Сайер после разгоревшегося скандала объявил о своей отставке с поста евродепутата. Свое решение он объяснил тем, что занятия политикой требуют от него больших затрат умственных сил.

Ранее сообщалось о массовых обысках, которые сотрудники СБУ провели в офисах венгерских организаций Закарпатья, лидеров которых подозревают в покушении на территориальную целостность Украины.