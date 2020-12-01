Сообщается, что полицейские пресекли секс-вечеринку, которая происходила в подвале одного из баров Брюсселя, так как действующие в Бельгии меры против коронавируса не позволяют заведениям работать с 22:00 до 06:00. Кроме того, запрещены любые массовые мероприятия.
По информации прокуратуры, на вечеринке собрались 25 человек. При появлении полиции присутствовавший там депутат Европейского парламента попытался сбежать, но был задержан и допрошен. Также сообщается, что на вечеринке находились несколько дипломатов.
Информация о личностях нарушителей не приводится, сообщается, что все участвовавшие были оштрафованы за нарушение мер по борьбе с коронавирусом.