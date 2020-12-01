Депутат Европейского парламента пытался убежать с секс-вечеринки, организованной в одном из баров Брюсселя, после того как на нее ворвалась полиция. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на The Brussels Times

Нищета, депрессия, алкоголизм: до чего доводит коронавирус © CC0, Pixabay

По информации прокуратуры, на вечеринке собрались 25 человек. При появлении полиции присутствовавший там депутат Европейского парламента попытался сбежать, но был задержан и допрошен. Также сообщается, что на вечеринке находились несколько дипломатов.

Информация о личностях нарушителей не приводится, сообщается, что все участвовавшие были оштрафованы за нарушение мер по борьбе с коронавирусом.