Деятельность президента США Дональда Трампа и его детей в компании Trump Organization может стать предметом уголовного преследования, считает автор немецкого издания Focus Сандра Уорд. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщило агентство РИА Новости

По мнению Уорд, только президентство спасет Трампа от тюремного срока и разорения.

В американских СМИ также звучат прогнозы о скором тюремном заключении для детей Трампа — Иванки, Дональда и Эрика. Они могут быть причастны к финансовым и налоговым нарушениям в Trump Organization.

Процесс пошел: Трамп согласился передать президентский пост, но с оговорками © AP, Alex Brandon

Из всех детей президента именно Иванка в большей степени вовлечена в работу фонда Трампа. Сообщалось, что она получила от отца 750 тысяч долларов в качестве «гонорара» за услуги «консультанта», что вызвало у нью-йоркских прокуроров подозрения в попытке президента уклониться от налогов.

В отношении семьи Трампа в настоящий момент ведется более десятка расследований.