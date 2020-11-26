По мнению Уорд, только президентство спасет Трампа от тюремного срока и разорения.
В американских СМИ также звучат прогнозы о скором тюремном заключении для детей Трампа — Иванки, Дональда и Эрика. Они могут быть причастны к финансовым и налоговым нарушениям в Trump Organization.
Ранее Иванка Трамп обвинила Демократическую партию в политическом преследовании после того, как Верховный суд Нью-Йорка объявил о расширении расследования обвинений в налоговых нарушениях в компании семьи президента.
Из всех детей президента именно Иванка в большей степени вовлечена в работу фонда Трампа. Сообщалось, что она получила от отца 750 тысяч долларов в качестве «гонорара» за услуги «консультанта», что вызвало у нью-йоркских прокуроров подозрения в попытке президента уклониться от налогов.
В отношении семьи Трампа в настоящий момент ведется более десятка расследований.