В Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения в Чернобыле 25 ноября проверили сведения о всплеске загрязнения, которые ранее опубликовали активисты. Результатами проверки специалисты поделились на странице агентства в Facebook

Ранее в зоне отчуждения провели метрологическую проверку датчиков, которые зафиксировали «значительное» превышение контрольных уровней эквивалентной дозы.

«Радиационный фон в зоне отчуждения находится в допустимом уровне», — сообщили в агентстве по итогу проверки.

В Минприроды рассказали, когда можно будет жить в Чернобыле © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

За постами измерения наблюдают каждый день один раз в час, а если превышается контрольный уровень, то происходит автоматический переход к аварийному режиму и сведения с датчиков передаются раз в 2-5 минуты.