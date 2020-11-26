Ранее в зоне отчуждения провели метрологическую проверку датчиков, которые зафиксировали «значительное» превышение контрольных уровней эквивалентной дозы.
«Радиационный фон в зоне отчуждения находится в допустимом уровне», — сообщили в агентстве по итогу проверки.
Управлением радиационным фоном на территории Чернобыля занимается автоматизированная система контроля радиационного состояния (АСКРС) ГП «Экоцентр». В ее состав входят 39 регламентных и 18 внерегламентных датчиков измерения, которые расположены на территории всей зоны отчуждения, промплощадки ЧАЭС и в городе Славутич.
За постами измерения наблюдают каждый день один раз в час, а если превышается контрольный уровень, то происходит автоматический переход к аварийному режиму и сведения с датчиков передаются раз в 2-5 минуты.