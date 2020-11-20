Если ситуация в Белоруссии будет не слишком стабильной, Лукашенко может пригласить на Всебелорусское народное собрание представителей оппозиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Дмитрий Абзалов

По словам эксперта, Всебелорусское народное собрание — это аналог советской схемы, в которой это самое собрание утверждает решения, которые были ранее анонсированы. В зависимости от того, какой будет ситуация в стране в январе, собрание будет проходить по-разному.

«Оно может происходить в классическом формате, то есть будут приглашены все провластные игроки, которые все дружно примут. Если же ситуация будет не очень стабильной, вероятность чего высокая, то, скорее всего, на каких-нибудь приставных лавках там будут находиться оппозиционеры, которые будут легитимизировать этот процесс», — сказал политолог.

Дмитрий Абзалов: Лукашенко надеется пересидеть протесты в Белоруссии, но мир изменился © РИА Новости, Владимир Трефилов

«При холодной зиме в большинстве стран мира, кроме Украины, кстати говоря, температурный режим влияет на численность протеста. Поэтому массовость акций будет сокращаться, они будут более агрессивными и пассионарными, но численность будет падать, что Лукашенко будет объяснять как усталость», — добавил Абзалов.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует подробно рассказать о готовящихся изменениях в Конституцию страны, в том числе о сроках, на предстоящем Всебелорусском народном собрании.