Во втором туре местных выборов в городе Украинка Киевской области один из избирателей добавил к списку кандидатов в мэры имя президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил 15 ноября журналист Евгений Куксин в Telegram-канале «Лысая правда»

Журналист разместил фото испорченного бюллетеня с подписью Make Ukrainka great again! (намек на лозунг Трампа Make America great again — Сделаем Америку снова великой).

Одесса, Херсон, Сумы, Луцк и Краматорск: кто станет мэрами украинских городов после второго тура © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Оксана Кирилюк и кандидат от «Европейской справедливости» Александр Туренко набрали равное число голосов — по 17,4% (1233).

Глава «Европейской солидарности» Петр Порошенко поздравил в Telegram Туренко с победой, хотя результаты голосования еще не опубликованы.

Как сообщают наблюдатели общественно организации ОПОРА, на избирательном участке в Украинке зафиксировано множество нарушений, в частности имели место вброс бюллетеней и несоблюдение процедуры голосования.

Официальные результаты повторного голосования будут объявлены до 20 ноября включительно.