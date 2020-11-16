Журналист разместил фото испорченного бюллетеня с подписью Make Ukrainka great again! (намек на лозунг Трампа Make America great again — Сделаем Америку снова великой).
В первом туре выборов мэра Украинки кандидат от партии «Слуга народа» Оксана Кирилюк и кандидат от «Европейской справедливости» Александр Туренко набрали равное число голосов — по 17,4% (1233).
Глава «Европейской солидарности» Петр Порошенко поздравил в Telegram Туренко с победой, хотя результаты голосования еще не опубликованы.
Как сообщают наблюдатели общественно организации ОПОРА, на избирательном участке в Украинке зафиксировано множество нарушений, в частности имели место вброс бюллетеней и несоблюдение процедуры голосования.
Официальные результаты повторного голосования будут объявлены до 20 ноября включительно.