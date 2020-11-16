«Сейчас он (Лукашенко. — Ред.) уже намекает, что оппозиция будет до весны протестовать. Я тоже думаю, что протесты будут продолжаться как минимум до весны, а весной они вспыхнут с еще большей силой, чем сейчас. Это будет связано в том числе с экономической ситуацией. Сама по себе зима не является причиной, по которой протесты могут уменьшиться. Пример тому Украина, где обе революции были в холодные времена года. Поэтому я бы на месте Лукашенко не расслаблялся», — сказал Болкунец.
По его мнению, без широкого диалога с участием всех сторон внутри Белоруссии невозможно провести выборы.
«Но власть начинает терять такую возможность. Любой из уважающих себя оппозиционных политиков вряд ли сядет за один стол с Лукашенко», — добавил политолог.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.