Президент Белоруссии Александр Лукашенко нервничает, поскольку ему по-прежнему не удается погасить протесты в республике. Об этом 14 ноября сообщил российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Под черным флагом. Кто стал острием протестов в Белоруссии?

По его мнению, без широкого диалога с участием всех сторон внутри Белоруссии невозможно провести выборы.

«Но власть начинает терять такую возможность. Любой из уважающих себя оппозиционных политиков вряд ли сядет за один стол с Лукашенко», — добавил политолог.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.