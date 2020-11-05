Америка будет пользоваться расколом в белорусском обществе и попробует влиять на ситуацию через различные фонды и НКО, отметил Болкунец.
Но при этом, по его словам, когда ей будет удобно, она может «вышвырнуть Лукашенко, как это было с другими, с кем она заигрывала».
«Когда он будет не нужен — с ним расправятся, но не американцы, а белорусские граждане, а Лукашенко каждый день стравливает белорусское общество и готовит для этого почву», — заявил политолог.
Опасность для страны, по мнению политолога, несет и то, что в Белоруссии нет программ поддержки гражданских инициатив, а Россия в этом направлении провалила свою политику.
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