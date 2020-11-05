Президент Белоруссии каждый день стравливает белорусское общество и настраивает его против себя, предупредил политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт объяснил, почему на самом деле Лукашенко поддерживает Трампа © REUTERS, Jonathan Ernst

Но при этом, по его словам, когда ей будет удобно, она может «вышвырнуть Лукашенко, как это было с другими, с кем она заигрывала».

«Когда он будет не нужен — с ним расправятся, но не американцы, а белорусские граждане, а Лукашенко каждый день стравливает белорусское общество и готовит для этого почву», — заявил политолог.

Опасность для страны, по мнению политолога, несет и то, что в Белоруссии нет программ поддержки гражданских инициатив, а Россия в этом направлении провалила свою политику.

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