«Идеальное оружие против России — это Лукашенко. Нет ни одного политика в мире, который бы столько раз оскорблял российское руководство, и Россия каждый раз закрывала на это глаза, еще и деньги давала ему», — рассказал политолог.
Он отметил, что на противоречиях в отношениях России и Белоруссии могли бы сыграть США, особенно в случае прихода к власти Джозефа Байдена.
При этом родители зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера родились на территории Белоруссии, и Лукашенко старался через них подружиться с действующим президентом США. «Трампу отправлял какие-то салфеточки льняные — пытался найти возможности с ним контакт наладить», — рассказал Болкунец.
Полностью интервью можно прочитать здесь.