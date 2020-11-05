Лучший инструмент антироссийского действия – президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил в интервью изданию Украина.ру политолог Дмитрий Болкунец

«Идеальное оружие против России — это Лукашенко. Нет ни одного политика в мире, который бы столько раз оскорблял российское руководство, и Россия каждый раз закрывала на это глаза, еще и деньги давала ему», — рассказал политолог.

Ищенко описал, как Лукашенко сам помогает белорусской оппозиции себя свергнуть © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк Джозефа Байдена.

При этом родители зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера родились на территории Белоруссии, и Лукашенко старался через них подружиться с действующим президентом США. «Трампу отправлял какие-то салфеточки льняные — пытался найти возможности с ним контакт наладить», — рассказал Болкунец.

Полностью интервью можно прочитать здесь.