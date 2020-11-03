Пожелание победы от Лукашенко Трампу – это ошибка, которая может дорого стоить белорусскому лидеру в случае победы Байдена на выборах в США, считает российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

В телефонном разговоре с госсекретарём США Майком Помпео в конце октября белорусский лидер пожелал успехов на выборах своему нынешнему американскому коллеге.

«Да, для Лукашенко лучше, чтобы победил Трамп. Он ему пожелал победы, но он совершил ошибку, потому что если победит Байден, то тот будет ненавидеть Лукашенко. А еще его вся партия Трампа будет ненавидеть, потому что он «накаркал». Поэтому, я считаю, что Лукашенко здесь неправильно повел себя», — сказал эксперт.

Петру Порошенко закончилось победой Владимира Зеленского.

«Поэтому Александр Григорьевич может второй раз сесть в лужу», — заключил Болкунец.

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