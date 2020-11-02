Судя по тому, что польские протесты против абортов до сих пор не приводили к отставке правительства, то этого не произойдет и сейчас. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о главном: Польша пойдет по пути Белоруссии? © Скриншот с эфира программы издания Украина.ру

Эксперт отметил, что Польша является католической страной, большая часть которой консервативно относится к абортам, поддерживает это решение, поэтому именно в этой части у польского правительства проблем не будет.

Однако, по его мнению, польское правительство сейчас не очень стабильно именно потому, что оно не в состоянии решить социально-экономические проблемы страны, завязанные в очень тугой узел.

«Польша пытается выступать как общеевропейский лидер и альтернтатива франко-германскому влиянию в ЕС. Но при этом Польше необходимы еэсовские дотации, которые обеспечивают те же самые Германия и Франция. Совместить эти позиции никак невозможно», — указал Ищенко.

Судя по тому, что европейское руководство намерено постепенно отказываться от дотаций, заменяя их кредитами, Варшаве придется столкнуться с тем, что финансирование польской экономики будет урезаться, добавил политолог.

И все же, заключил собеседник издания, с этими проблемами Польша столкнется несколько позже, и эта проблема не повлияет на настроения протестующих прямо сейчас.

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