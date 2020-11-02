Согласно результатам, экс-премьер Майя Санду побеждает в первом туре выборов президента с 36,16% голосов. Она обошла действующего главу государства Игоря Додона, который набрал 32,61%.
За кандидата от «Нашей партии» Ренато Усатого проголосовали 16,9% избирателей, за кандидата от партии «Шор» Виолету Иванову — 6,49%.
Председатель партии «Платформа "Достоинство и правда"» Андрей Нэстасе получил 3,26% голосов, кандидат от Партии национального единстваОктавиан Цыку — 2,01%, кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу — 1,37%, а глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ — 1,2%.
Явка составила 42,76%, выборы признали состоявшимися. Однако так как ни один кандидат не набрал более 50% голосов, Молдавию ждет второй тур выборов, который должен пройти 15 ноября.