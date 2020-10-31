По словам Комаровского, для него перспективы зарегистрированной российской вакцины пока непонятны.
При этом он возмущен тем, что на Украине при обсуждении закупки вакцины от коронавируса делается акцент на происхождении вакцины, а не на ее эффективности.
«Самое ужасное, когда говорят: "в России мы покупать не будем, потому что она страна-агрессор". Что равносильно — "пусть лучше наши пациенты умирают"», — подчеркнул врач.
Он добавил, что вакцинация — самый эффективный способ профилактики инфекционных болезней, и посоветовал ознакомиться со своими статьями и книгами, в которых детально рассказывается о прививках.
Полностью интервью можно прочитать здесь.