Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский поделился мнением о российской вакцине «Спутник V» Центра им. Гамалеи, проходящей фазу испытаний на добровольцах. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

По словам Комаровского, для него перспективы зарегистрированной российской вакцины пока непонятны.

Комаровский рассказал, как защитить детей от коронавируса © http://www.komarovskiy.net/photo

«Самое ужасное, когда говорят: "в России мы покупать не будем, потому что она страна-агрессор". Что равносильно — "пусть лучше наши пациенты умирают"», — подчеркнул врач.

Он добавил, что вакцинация — самый эффективный способ профилактики инфекционных болезней, и посоветовал ознакомиться со своими статьями и книгами, в которых детально рассказывается о прививках.

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