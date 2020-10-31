Член пророссийской партии «Союз» Владимир Груздев не исключил, что госсекретарь США Майкл Помпео поставил ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

«Пригрозил санкциями»: Болкунец рассказал, зачем Помпео звонил Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко, включающий три пункта: глава государства отказывается от власти, насилие на улицах прекращается, а политических заключенных освобождают. Требования нужно было выполнить до 25 октября, после чего вся страна должна была «мирно выйти на улицы с народным ультиматумом».

По словам Груздева, пока ультиматум не сработал, но это еще не финал истории.

«Весьма насторожил звонок Помпео и как быстро после него из страны выпустили политтехнолога [Виталия] Шклярова. Возможно, Помпео поставил какой-то ультиматум, кто знает. Но однозначно Помпео может повлиять на решение Лукашенко», — сказал политик.

На днях Помпео сообщил, что Шкляров вернулся в США «после трех месяцев несправедливого заключения и домашнего ареста», и напомнил, что Вашингтон не потерпит, чтобы иностранные правительства несправедливо задерживали американских граждан.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.