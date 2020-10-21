Эксперт уточнил, противники России действительно намерены добиться сокращения ее влияния по всему миру, и для достижения этой цели они могут попытаться спровоцировать внутренние потрясения.
«Но это всегда комплексное действие, когда противник пытается на ваши слабые места надавить, или эти слабые места поискать. Например, когда наступал Вермахт, они вбивали танковые клинья по принципу «не получилось здесь — получится там»», — указал Ищенко.
Самая идея о ликвидации России присутствует, но конкретный план, в соответствии с которым ее нужно ослабить сначала в одной сфере, а потом в другой, мог придумать только шизофреник, заключил политолог.
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