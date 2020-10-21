«Генерального плана» по развалу России не существует. В современных условиях выстроить такие планы в принципе невозможно. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

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«Но это всегда комплексное действие, когда противник пытается на ваши слабые места надавить, или эти слабые места поискать. Например, когда наступал Вермахт, они вбивали танковые клинья по принципу «не получилось здесь — получится там»», — указал Ищенко.

Самая идея о ликвидации России присутствует, но конкретный план, в соответствии с которым ее нужно ослабить сначала в одной сфере, а потом в другой, мог придумать только шизофреник, заключил политолог.

Полностью ответы на вопросы можно посмотреть здесь.