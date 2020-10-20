Даже по публикации «пленок Деркача» можно сделать вывод о том, что украинская власть обводила США вокруг пальца, назначала своих ставленников на нужные ей посты и игнорировала американские национальные интересы. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко VLOG. «Деньги и солдаты» - чего все хотят от России? Андрей Деркач обнародовал записи телефонных разговоров, на которых экс- президент Украины Петр Порошенко и экс-вице-президент США Джо Байден обсуждали компанию «Бурисма», которая заплатила семье Байденов несколько миллионов долларов.

Эксперт отметил, что Украина проделывала такие трюки еще в 2015-2016 году, но сейчас, когда в стране наступает еще большее безвластие, США не удастся договориться с украинскими властями, потому что чем больше в стране центров силы, тем труднее ими управлять.

«Когда у вас один гетман Скоропадский, то ему можно продиктовать какие-то условия. Но когда у вас по стране катается на тачанках несколько тысяч атаманов грицианов таврических, то они вообще не знают, кто такие США, Франция и Великобритания. У них своя Малиновка, и все. Их вообще ничего не интересует», — указал Ищенко.

Поэтому когда США создают по всему миру очаги нестабильности, эта нестабильность оборачивается против них, о чем свидетельствует поражение американцев в Сирии и многочисленные коррупционные скандалы американских политиков, связанные с Украиной, добавил политолог.

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