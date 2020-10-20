Строительство Белорусской АЭС был совершенно бессмысленным проектом. Но поскольку эта станция уже построена, необходимо ее каким-то образом вписывать в белорусскую энергетическую систему. Об этом рассказал российско-белорусский экономист и политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Кризис в Белоруссии может завершиться полноценным гражданским конфликтом © РИА Новости, Владимир Трефилов

Когда этот проект задумывался, были планы, что электроэнергия будет продаваться на балтийский рынок и в Польшу, по эти планы сегодня неосуществимы, поэтому этот проект экономически и политически не оправдан в тех объемах, которые были реализованы, пояснил эксперт.

По его словам, чтобы этот проект полностью реализовать, необходимо полностью перестраивать энергосистему страны, например, переводя газовые котлы на электрические, меняя отопление в домах, что сейчас правительство делает.

«Оно не знает, куда сбывать электроэнергию, и поэтому активно будет искать возможность для максимальной загрузки электромощностей республики. А это новые затраты»,- уточнил Болкунец.

Плюс, надо понимать, что атомная станция работает 24 часа в сутки, ее нельзя выключить на ночь, когда падает электропотребление, и в этой ситуации возникает определенная нагрузка, обратил внимание специалист.

Для этого, указал он, либо надо создавать аккумуляторные мощности, где будет накапливаться электроэнергия ночью для раздачи днем, либо каким-то образом производить перезагрузку с помощью других энергогенерирующих мощностей, либо отдавать энергию кому-нибудь ночью, либо тратить ее на освещение улиц.

То есть было много непродуманных моментов и скрытых проблем, которые выплыли на поверхность только сейчас, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.