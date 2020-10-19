По его словам, кураторам Светланы Тихановской, выдвинувшей ультиматум Александру Лукашенко, необходимо демонстрировать, что народ продолжает выходить на улицу с протестами.
«Им важно поддерживать в обществе напряжение, показывать, что власть не может прекратить протесты, что протесты радикальны. Важно переводить противостояние в режим насилия и выводить белорусских силовиков из состояния душевного равновесия, поэтому участились угрозы в социальных сетях в адрес силовиков и их семей», — объяснил эксперт.
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская отвела главе государства Александру Лукашенко почти две недели на выполнение своего ультиматума. Лидер оппозиции требует от президента отказаться от власти, освободить политзаключенных и прекратить насилие на улицах.
В противном случае Тихановская угрожает начать с 26 октября общенациональную забастовку, блокировку всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах.