Ищенко о главном: какое будущее ждёт Белоруссию после 25 октября?
Ищенко о главном: какое будущее ждёт Белоруссию после 25 октября?
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По его словам, кураторам Светланы Тихановской, выдвинувшей ультиматум Александру Лукашенко, необходимо демонстрировать, что народ продолжает выходить на улицу с протестами.

«Им важно поддерживать в обществе напряжение, показывать, что власть не может прекратить протесты, что протесты радикальны. Важно переводить противостояние в режим насилия и выводить белорусских силовиков из состояния душевного равновесия, поэтому участились угрозы в социальных сетях в адрес силовиков и их семей», — объяснил эксперт.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская отвела главе государства Александру Лукашенко почти две недели на выполнение своего ультиматума. Лидер оппозиции требует от президента отказаться от власти, освободить политзаключенных и прекратить насилие на улицах.

В противном случае Тихановская угрожает начать с 26 октября общенациональную забастовку, блокировку всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

 

 