Польские руководители белорусского мятежа после того, как блицкриг по смене власти в Белоруссии, перешли к тактике затяжного противостояния. Об этом в авторской передаче на интернет-канале Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

Ищенко о главном: какое будущее ждёт Белоруссию после 25 октября? © Скриншот из видео Украина.ру Светланы Тихановской, выдвинувшей ультиматум Александру Лукашенко, необходимо демонстрировать, что народ продолжает выходить на улицу с протестами.

«Им важно поддерживать в обществе напряжение, показывать, что власть не может прекратить протесты, что протесты радикальны. Важно переводить противостояние в режим насилия и выводить белорусских силовиков из состояния душевного равновесия, поэтому участились угрозы в социальных сетях в адрес силовиков и их семей», — объяснил эксперт.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская отвела главе государства Александру Лукашенко почти две недели на выполнение своего ультиматума. Лидер оппозиции требует от президента отказаться от власти, освободить политзаключенных и прекратить насилие на улицах.

В противном случае Тихановская угрожает начать с 26 октября общенациональную забастовку, блокировку всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах.