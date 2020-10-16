Экономика Белоруссии тотально зависит от России, поэтому антироссийская риторика стоила республике политического и экономического кризиса. Об этом белорусский политик Эльвира Мирсалимова сказала в интервью изданию Украина.ру

Глазьев объяснил, почему экономика Белоруссии лучше, чем других постсоветских странах © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пообещал, что Москва выделит кредит в размере $1,5 миллиарда.

По словам Мирсалимовой, этот кредит позволит в ближайшее время удержать ситуацию в условно стабильном положении, но, по оценке многих экономистов, для нормального функционирования экономики Белоруссии требуется сумма в 2-3 раза превышающая озвученную.

«Та система хозяйствования, которую два с половиной десятилетия выстраивал под себя Александр Григорьевич, возможна исключительно в условиях российской поддержки, инвестиций и преференций. И мы с вами наблюдали, как меньше чем за год антироссийской риторики со стороны белорусской власти и официоза стал возможен политический и экономический кризис в стране», — заявила политик.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.