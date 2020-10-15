Белорусская оппозиция в лице Светланы Тихановской обеспокоена тем, что президент Александр Лукашенко выразил готовность идти на компромисс. Об этом рассказал известный белорусский политолог Алексей Дзермант в комментарии Радио Sputnik

«Плакала на шее»: Лукашенко рассказал о «подъемных», которые от него получила Тихановская © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Лукашенко, по сути, показал готовность идти на компромисс, на диалог с частью оппозиции, когда он посетил их в СИЗО, а потом была изменена для части из них мера пресечения. Это очень обеспокоило Тихановскую и ее патронов. Они решили играть в радикализацию протестов, и этот ультиматум свидетельство этого», — считает эксперт.

Дзермант не уверен, что Тихановская может управлять значительной частью протестующих, потому что во время радикализации численность протестов падает.

По его мнению, Тихановская предприняла последнюю попытку заявить о себе и повернуть ситуацию в выгодном для себя ключе, но эта попытка закончилась провалом.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.