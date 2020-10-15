Из списка угроз, который озвучила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в своем заявлении, реально возможна только фрагментарная блокировка дорог. Об этом рассказал один из лидеров общественной организации «Союз» Сергей Лущ в комментарии «Вечерней Москве»

«Бесконечных уступок не будет». Суздальцев о визите Лукашенко в СИЗО © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA Александра Лукашенко с поста президента, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. По ее словам, если эти требования не будут выполнены, с 26 октября начнется «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

Однако, подчеркнул эксперт, эта фрагментарная блокировка дорог и так происходит практически каждую ночь.

«Вся страна, конечно, не выйдет на улицы, тем более в виде ультиматума. Тот же скепсис у меня имеется относительно забастовок "на всех предприятиях"», — указал Лущ.

Общественный деятель напомнил, что в свое время попытка раскачать предприятия у оппозиции провалилась.

По его мнению, рецидив возможен только в том случае, если предприятия реально встанут, но не по инициативе рабочих, а если появятся проблемы с выплатой зарплаты.