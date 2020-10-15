Ультиматум Светланы Тихановской властям Белоруссии – не пустая угроза. Ситуация в республике развивается по венесуэльскому сценарию, с элементами протестов в Гонконге 2019-2020 годов и киевского «Евромайдана». Об этом рассказал доктор политических наук Андрей Манойло в комментарии РИА Новости Крым

Политолог объяснил, зачем Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко с поста президента, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. По ее словам, если эти требования не будут выполнены, с 26 октября начнется «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

Эксперт пояснил, что на низовом уровне протесты в Белоруссии выглядят как очередная «цветная революция», которой управляют поляки и литовцы.

Но пока внимание Лукашенко отвлечено протестами, на верхнем уровне американцы ведут активные переговоры с ближайшим окружением белорусского президента, подчеркнул он.

«Это как раз элемент венесуэльского сценария 2019 года. В итоге Лукашенко могут сдать его же собственные соратники», — считает Манойло.

Политолог отметил, что ультиматум Тихановской — не просто личная угроза экс-кандидата в президенты и группы ее сторонников, но озвучивание намерений Вашингтона по свержению режима Лукашенко.

При этом, по его мнению, Лукашенко и белорусские силовые структуры, фатально запустили ситуацию и ведут себя пассивно.