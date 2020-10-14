По его словам, так Тихановская хочет оживить протесты в стране, которые постепенно идут на спад.
«Они пытаются реанимировать протест. При этом в анонсированных мерах нет ничего нового. Все это уже применялось: и забастовки, и бойкот продаж, и блокировки дорог», — сказал он.
Специалист также добавил, что методы, которые предлагает Тихановская, только нанесут удар по экономике Белоруссии и доходам граждан страны.
Накануне Тихановская заявила, что до 25 октября власти республики должны выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, все политзаключенные должны быть освобождены. Если этого не произойдет, то, по ее словам, вся страна «мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», 26 октября начнется забастовка на всех предприятиях, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах.