Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула ультиматум официальному Минску из-за снижения протестной активности в стране. Об этом 13 октября заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, передает RT

Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум © REUTERS, Hannibal Hanschke

«Они пытаются реанимировать протест. При этом в анонсированных мерах нет ничего нового. Все это уже применялось: и забастовки, и бойкот продаж, и блокировки дорог», — сказал он.

Специалист также добавил, что методы, которые предлагает Тихановская, только нанесут удар по экономике Белоруссии и доходам граждан страны.

Накануне Тихановская заявила, что до 25 октября власти республики должны выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, все политзаключенные должны быть освобождены. Если этого не произойдет, то, по ее словам, вся страна «мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», 26 октября начнется забастовка на всех предприятиях, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах.