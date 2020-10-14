Россию избрали в Совет ООН по правам человека
Россию избрали в Совет ООН по правам человека
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
«Избрание России, Китая и Кубы в Совет ООН по правам человека подтверждает [правильность] решения США выйти из Совета в 2018 году и использовать другие возможности для защиты и продвижения всеобщих прав человека», — заявил дипломат.

Помпео указал, что США предпринимают конкретные действия, выявляя и наказывая нарушителей прав человека в Мьянме, Иране и других странах.

Накануне после четырехлетнего перерыва Россию избрали членом Совета ООН по правам человека. Всего в совет на следующие три года были избраны 15 стран: Россия, Боливия, Великобритания, Габон, Китай, Кот-д`Ивуар, Куба, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Сенегал, Узбекистан, Украина, Франция. Совет в новом составе приступит к работе 1 января 2021 года. Выборы проводятся путем тайного голосования, и страна-кандидат должна получить как минимум 97 голосов.

Совет по правам человека (СПЧ) — межправительственный орган системы ООН, в состав которого входят 47 государств, ответственных за поощрение и защиту всех прав человека по всему миру. СПЧ заменил собой комиссию ООН по правам человека. Заседания Совета по правам человека проходят в офисе ООН в Женеве.

 