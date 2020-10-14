Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал возвращение России в Совет ООН по правам человека. Об этом он написал 13 октября в своем Twitter

Россию избрали в Совет ООН по правам человека © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Помпео указал, что США предпринимают конкретные действия, выявляя и наказывая нарушителей прав человека в Мьянме, Иране и других странах.

The election of China, Russia, and Cuba to the UN Human Rights Council validates the U.S. decision to withdraw from the Council in 2018 and use other venues to protect and promote universal human rights. At #UNGA this year, we did just that. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 13, 2020

Накануне после четырехлетнего перерыва Россию избрали членом Совета ООН по правам человека. Всего в совет на следующие три года были избраны 15 стран: Россия, Боливия, Великобритания, Габон, Китай, Кот-д`Ивуар, Куба, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Сенегал, Узбекистан, Украина, Франция. Совет в новом составе приступит к работе 1 января 2021 года. Выборы проводятся путем тайного голосования, и страна-кандидат должна получить как минимум 97 голосов.

Совет по правам человека (СПЧ) — межправительственный орган системы ООН, в состав которого входят 47 государств, ответственных за поощрение и защиту всех прав человека по всему миру. СПЧ заменил собой комиссию ООН по правам человека. Заседания Совета по правам человека проходят в офисе ООН в Женеве.