Россию избрали членом Совета ООН по правам человека на трехлетний период. Об этом 13 октября сообщили на пленарном заседании 75-й Генассамблеи ООН

ООН поблагодарила Путина за щедрость © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Помимо РФ в совет были избраны Боливия, Великобритания, Китай, Кот-д'Ивуар, Мексика, Малави, Непал, Пакистан, Сенегал, Узбекистан, Украина и Франция. Все эти страны избраны в совет на трехлетний период, который начнется 1 января 2021 года.

Совет по правам человека (СПЧ) ООН учредили в марте 2006 года. Срок полномочий каждого его члена составляет три года, и ни один из них не может занимать пост дольше двух сроков подряд. Россия по итогам голосования в 2016 году не попала в состав органа. До этого страна являлась членом совета с начала 2014 по конец 2016 года.