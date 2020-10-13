Лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская предъявила ультиматум главе государства Александру Лукашенко. Она дала ему 13 дней, чтобы выполнить три требования. Об этом сообщила ее пресс-служба 13 октября

Бывший кандидат напомнила, что с даты президентских выборов прошло уже два месяца, этот период она оценила как этап «политического кризиса, насилия и беззакония» и объявила, что пришло время выдвинуть Лукашенко требования.

А именно глава республики должен объявить об уходе, полностью остановить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных. Также Тихановская озвучила последствия, которые произойдут, если требования не будут выполнены до 25 октября.

«И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия», — заявила Тихановская.

Дело в Минске. Почему Тихановскую объявили в розыск в России © REUTERS, Hannibal Hanschke Александра Лукашенко подтасованной.

Через несколько дней после голосования Светлана Тихановская уехала в Литву, заявив, что это необходимо из соображений безопасности. Уже в Европе лидер оппозиции создала Координационный совет (КС), который должен был передать ей власть от Лукашенко.

В связи с этим Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. Сейчас часть членов КС находится в СИЗО, остальные — покинули страну, уехав в Литву, Польшу и на Украину.