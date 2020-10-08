В выпуске шоу «Осторожно, Тарзан!» в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» 7 октября ведущий Андрей Малахов обсудил с гостями скандал вокруг измены супруга Наташи Королевой Сергея Глушко (Тарзана)

На шоу была приглашена любовница Тарзана Анастасия Шульженко, заявившая о существовании у них со звездой длительных отношений.

Ранее она подчеркивала, что рушить семью не хочет, а рассказала обо всем, лишь узнав о беременности от стриптизера. Впоследствии Шульженко заявила, что беременность сохранить не удалось.

«Ни копейки не имеем»: Тарзан заявил, что нуждается в поддержке государства не меньше, чем пенсионеры © Mikhail Popov / wikimedia.org Наташи Королевой отталкивает от себя бывшую любовницу и покидает ресторан, где она с ним увиделась.

«Плохо поставленный спектакль. Да Тарзан совсем не красавец, да ум короткий. Противно, что Наташа позволила это афишировать», «Дешевая постановка, как не стыдно, в солидном уже ведь возрасте», «Цирк с конями», – отреагировали зрители шоу на YouTube.

Ранее, в выпуске шоу «Осторожно, Собчак» на YouTube, Наташа Королева одобрительно высказалась о том, что телеведущий Андрей Малахов не стал использовать историю с изменой Тарзана для своей передачи.