Украинская сторона не может выполнить Минские соглашения, это было очевидно сразу, а подписали их, чтобы снять деэскалацию, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин, сообщил Укринформ 4 октября

«Минские договоренности, если вы их читаете буквально, их выполнить невозможно. Это было понятно с первого дня. Это была просто логика деэскалации. А потом это все дипломатично и политически сыграли», — сказал Климкин.

На Украине призвали изменить Минские соглашения © Y27 / wikimedia.org

Климкин добавил, что был категорически против провести выборы на территории Луганской и Донецкой республик до возвращения Украиной контроля над границей, что потребовало бы изменений в конституцию страны.

Таким образом экс-министр прокомментировал заявление бывшего первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольда Фокина.

Экс-премьер на заседании парламентского комитета 29 сентября сказал, что не видит «никакого подтверждения» войны между Россией и Украиной и повторил свое предыдущее предложение о всеобщей амнистии для жителей Донбасса.

Такие идеи Фокина не понравились депутатам Верховной Рады и они обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отстранить Фокина от участия в ТКГ.

На должность первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ Фокина назначили 18 августа нынешнего года, а 30 сентября Зеленский освободил его от исполнения обязанностей.