Ранее президент Украины Владимир Зеленский освободил Витольда Фокина от должности первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу за его публичные высказывания по вопросу разрешения конфликта. Мотивировано это было тем, что он якобы «отступил от справедливой оценки» ситуации на юго-востоке страны, а также от тезиса об «оккупации» Крыма. Фокин в частности заявлял, что не видит доказательств того, что РФ воюет с Украиной.
Изначально, отметил общественный деятель, политическая воля была, но отсутствие команды и грамотной селекции позволили болоту «засосать» все нужные инициативы, включая и мирную.
«Сейчас власть живет внутри непонятных красных линий, идёт на поводу у «партии войны» и демонстрирует свою слабость и определенный инфантилизм», — категоричен Сивохо.
По его мнению, мирный процесс в Донбассе сейчас фактически «забалтывается» и «замораживается», потому что, как оказалось, война — это удобная матрица для существования властного планктона на Украине.
Собеседник издания добавил, что Донбасс и его проблемы интересны только жителям Донбасса.
Полностью интервью можно прочитать здесь.