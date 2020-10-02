Пока для достижения мира в Донбассе нет политической воли. Об этом рассказал экс-советник секретаря СНБО Украины по вопросам реинтеграции и восстановления региона Сергей Сивохо в интервью изданию Украина.ру

Сергей Сивохо: Война — удобная матрица существования властного планктона в Украине © Facebook, Сергей Сивохо Владимир Зеленский освободил Витольда Фокина от должности первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу за его публичные высказывания по вопросу разрешения конфликта. Мотивировано это было тем, что он якобы «отступил от справедливой оценки» ситуации на юго-востоке страны, а также от тезиса об «оккупации» Крыма. Фокин в частности заявлял, что не видит доказательств того, что РФ воюет с Украиной.

Изначально, отметил общественный деятель, политическая воля была, но отсутствие команды и грамотной селекции позволили болоту «засосать» все нужные инициативы, включая и мирную.

«Сейчас власть живет внутри непонятных красных линий, идёт на поводу у «партии войны» и демонстрирует свою слабость и определенный инфантилизм», — категоричен Сивохо.

По его мнению, мирный процесс в Донбассе сейчас фактически «забалтывается» и «замораживается», потому что, как оказалось, война — это удобная матрица для существования властного планктона на Украине.

Собеседник издания добавил, что Донбасс и его проблемы интересны только жителям Донбасса.

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