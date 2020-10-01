В условиях, когда рушится крупнейшая в мире военно-политическая держава с ядерным оружием, обязанность России перед самой собой состоит в том, чтобы стабилизировать ситуацию в мире и стимулировать мировое сообщество взять ситуацию под контроль, считает эксперт.
«Это опасно для всех. Это совершенно непрогнозируемая ситуация. Это не просто обезьяна с гранатой. Это обезьяна с гранатой на складе с ядерным оружием. И бикфордов шнур, подведенный к бочке с порохом, уже горит», — категоричен Ищенко.
В этой связи, добавил политолог, совершенно не важно, одержит ли победу Байден или Трамп, и до какой степени разрушения они доведут Америку, потому что Россия всегда сможет направить туда гуманитарную помощь.
«Мы Америку не хороним. Мы просто говорим, что она будет жить плохо, но недолго», — резюмировал он.
Слова спикера прозвучали 1 октября в ходе пресс-конференции на тему «Украинские взятки и российские тролли: внешние факторы президентской кампании в США» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру