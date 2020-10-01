Прошедшие дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом показали, что две части американской элиты вообще не собираются искать пути к компромиссу и все равно будут идти к столкновению. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко на пресс-конференции издания Украина.ру

Ищенко объяснил, почему дебаты не принесут ничего хорошего ни Трампу, ни Байдену © REUTERS, Olivier Douliery/Pool

«Это опасно для всех. Это совершенно непрогнозируемая ситуация. Это не просто обезьяна с гранатой. Это обезьяна с гранатой на складе с ядерным оружием. И бикфордов шнур, подведенный к бочке с порохом, уже горит», — категоричен Ищенко.

В этой связи, добавил политолог, совершенно не важно, одержит ли победу Байден или Трамп, и до какой степени разрушения они доведут Америку, потому что Россия всегда сможет направить туда гуманитарную помощь.

«Мы Америку не хороним. Мы просто говорим, что она будет жить плохо, но недолго», — резюмировал он.

Слова спикера прозвучали 1 октября в ходе пресс-конференции на тему «Украинские взятки и российские тролли: внешние факторы президентской кампании в США» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру