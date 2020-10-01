Отношение к русскому языку и культуре в Киргизии на порядок лучше, чем у ее соседей по среднеазиатскому региону. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

Андрей Грозин: В Киргизии ждут перемен, которые внешние силы могут превратить в украинский майдан © РИА Новости, Александр Натрускин

«С другой стороны, в русские школы гигантские очереди, люди платят свои кровные деньги за курсы русского языка, которые гораздо популярнее, чем курсы английского или китайского. Есть исследования российских социологов о том, что в отличие от выходцев из других среднеазиатских республик киргизские мигранты за счет знания русского языка и культуры занимают наиболее экономически выигрышные ниши на российском рынке труда. Они более адаптивны и получают большие зарплаты, чем их коллеги из Таджикистана и Узбекистана. Вот почему в Киргизии так популярен русский язык», — рассказал эксперт.

Националистическая риторика в Киргизии есть, но это чаще всего популизм, причем популизм примитивный, добавил собеседник издания.

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