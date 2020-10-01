Хотя периодически звучат предложения ограничить хождение русского языка в стране, Киргизия является единственным государством в Центральной Азии, где русский язык в Конституции записан в качестве официального языка.
«С другой стороны, в русские школы гигантские очереди, люди платят свои кровные деньги за курсы русского языка, которые гораздо популярнее, чем курсы английского или китайского. Есть исследования российских социологов о том, что в отличие от выходцев из других среднеазиатских республик киргизские мигранты за счет знания русского языка и культуры занимают наиболее экономически выигрышные ниши на российском рынке труда. Они более адаптивны и получают большие зарплаты, чем их коллеги из Таджикистана и Узбекистана. Вот почему в Киргизии так популярен русский язык», — рассказал эксперт.
Националистическая риторика в Киргизии есть, но это чаще всего популизм, причем популизм примитивный, добавил собеседник издания.
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