США планируют дестабилизировать обстановку в Белоруссии, с этой целью в республике готовится резонансная провокация, сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Его слова приводит 29 сентября Sputnik Беларусь

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда оппозиция не признала победу Александра Лукашенко на президентских выборах.

По словам Нарышкина, активную роль в попытках обострить ситуацию в республике играют Соединенные Штаты, которые пытаются втянуть в противостояние на стороне противников Лукашенко католическую церковь. Против Лукашенко. «Киберпартизаны» открыли в Белоруссии «IT-фронт протеста» © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Беларуси, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях», — рассказал глава СВР.

Российская внешняя разведка располагает данными, продолжил он, что белорусские экстремисты, находящиеся за границей, готовят масштабную провокацию, частью которой станет арест, ранение или даже убийство видного священнослужителя Римско-католической церкви.