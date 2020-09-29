Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда оппозиция не признала победу Александра Лукашенко на президентских выборах.
По словам Нарышкина, активную роль в попытках обострить ситуацию в республике играют Соединенные Штаты, которые пытаются втянуть в противостояние на стороне противников Лукашенко католическую церковь.
«По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Беларуси, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях», — рассказал глава СВР.
Российская внешняя разведка располагает данными, продолжил он, что белорусские экстремисты, находящиеся за границей, готовят масштабную провокацию, частью которой станет арест, ранение или даже убийство видного священнослужителя Римско-католической церкви.