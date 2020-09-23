Белорусские власти сумели справиться с площадным кризисом. Но теперь нужны большие и долгосрочные выводы, им нужно менять и внутреннюю, и внешнюю политику. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: Не факт, что бизнесмен Сейсембаев надолго задержится в Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов

«У нас, в Казахстане, народ довольно миролюбивый. Все хотят, чтобы там все это спокойно разрешилось. Наверное, власть сделает выводы. Можно как угодно называть и ругать протестующих, но не считаться с таким количеством людей нельзя», — уверен Полетаев.

Политолог добавил, что если в конституцию Белоруссии внесут изменения и в мягкой форме переход власти будет на следующих президентских выборах или даже на досрочных, это будет спокойный вариант для республики.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.