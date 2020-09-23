Если говорить о внешней политике, то видно, продолжил эксперт, что идет сближение Белоруссии с Россией, закрываются границы с Польшей и Литвой, и многовекторность сдвигается в сторону Востока.
«У нас, в Казахстане, народ довольно миролюбивый. Все хотят, чтобы там все это спокойно разрешилось. Наверное, власть сделает выводы. Можно как угодно называть и ругать протестующих, но не считаться с таким количеством людей нельзя», — уверен Полетаев.
Политолог добавил, что если в конституцию Белоруссии внесут изменения и в мягкой форме переход власти будет на следующих президентских выборах или даже на досрочных, это будет спокойный вариант для республики.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.