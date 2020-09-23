У руководства Германии во главе с Ангелой Меркель уже нет хорошего выхода из ситуации с российским оппозиционным блогером Алексеем Навальным, в которую оно само себя загнало. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ищенко о главном: встреча Лукашенко и Путина, позиция США в деле Навального Мария Захарова заявляла, что цель западных стран в этой ситуации — нанести удар по отношениям России и Евросоюза.

Эксперт отметил, что Меркель сейчас пытается переложить ответственность на другие страны, заявляя, что судьбу санкций и «Северного потока-2» следует решать на уровне ЕС, однако полностью отказаться от идеи санкций канцлер ФРГ уже не может, так как Запад уже обвинил РФ «во всех божеских и человеческих нарушениях».

Политолог считает, что права на бездействие Меркель также не имеет, а признать ошибку с «отравлением» ей не позволят, так как это выставит политическую верхушку и лаборатории Запада в максимально невыгодном свете.

«Ввести санкции и заблокировать "Северный поток-2" — свои же могут убить. Тем более что канцлер гордится тем, что ходит без охраны с тележкой и магазине. Все варианты неприятные. Как из этого выходить, они сами не знают, вот и мечутся», — резюмировал Ищенко.

Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее блогера перевезли самолетом в Германию, где военные медики заявили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Позднее германский Кабмин сообщил, что эти выводы были подтверждены также в лабораториях Швеции и Франции, при этом отказался уточнить, в каких конкретно лабораториях.

В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.