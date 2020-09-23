России в вопросе белорусского кризиса не надо делать ставку на одного только Александра Лукашенко, поскольку он — фигура уходящая. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Украина исчезнет через 25 лет? Богдан Безпалько подвёл политические итоги недели © РИА Новости, Нина Зотина Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Россия даст Белоруссии кредит на $1,5 млрд, часть денег пойдет на рефинансирование старых долгов, а также снимет сосредоточенный на границе резерв российских силовиков, их отправят в места дислокации. Кроме того, Путин поддержал намерение Лукашенко провести конституционную реформу.

Даже если эту каденцию Лукашенко отсидит «на штыках и дубинках», подчеркнул эксперт, он все равно покинет свой пост, а может быть, это даже случится раньше.

«Общество в значительной степени настроено против него. Нет этих 80%, которые он сам себе нарисовал. Даже наш МИД признает, что выборы прошли не совсем чисто. И даже Лукашенко признал, что он несколько пересидел на своем посту», — пояснил Безпалько.

А если Лукашенко является уходящей фигурой, то было бы опасно делать на нее серьезную ставку и вкладывать в нее большое количество ресурсов, потому что все эти ресурсы уйдут вместе с этой фигурой, считает политолог.

По его мнению, российские элиты просто пытаются выиграть время, чтобы избежать украинского сценария, которым пугает Лукашенко российское руководство.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы