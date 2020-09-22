Журналист сравнил белорусские события с внезапным ураганом, который сорвал со сцены декорации, оставив лишь «голую машинерию», за которой оказались отчетливо видны главные действующие лица.
«На сцене остаются лишь домодерновые акторы — бароны с частными армиями, городская стража и народное ополчение. Да еще новые ремесленники — из косоруких айтишников. Да, мы очутились в средневековой пьесе! И там должны себе искать новую роль — среди зевак, бродяг и попрошаек», — описал происходящее в Белоруссии Смирнов.
По его мнению, нынешние обстоятельства, в которые попало гражданское общество в стране, никак нельзя назвать хорошей основой для создания партийной политической культуры. На это уйдут годы.
Причем ждать придется долго, потому что процесс изменения еще не начался — и не начнется, считает журналист, пока Лукашенко остается у власти.
Полный текст интервью с белорусским журналистом Сергеем Смирновым можно прочитать здесь.