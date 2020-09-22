Сложные обстоятельства в виде пандемии коронавируса и непрекращающихся акций протеста стали лакмусовой бумажкой для происходящего в Белоруссии. И теперь гражданам страны предстоит жить в новой реальности, рассказал белорусский журналист Сергей Смирнов в интервью изданию Украина.ру

Журналист сравнил белорусские события с внезапным ураганом, который сорвал со сцены декорации, оставив лишь «голую машинерию», за которой оказались отчетливо видны главные действующие лица.

«На сцене остаются лишь домодерновые акторы — бароны с частными армиями, городская стража и народное ополчение. Да еще новые ремесленники — из косоруких айтишников. Да, мы очутились в средневековой пьесе! И там должны себе искать новую роль — среди зевак, бродяг и попрошаек», — описал происходящее в Белоруссии Смирнов.

Сергей Смирнов: Возможно, осенью в Белоруссии будут «голодные бунты» © Facebook, Сергей Смирновъ

Причем ждать придется долго, потому что процесс изменения еще не начался — и не начнется, считает журналист, пока Лукашенко остается у власти.

Полный текст интервью с белорусским журналистом Сергеем Смирновым можно прочитать здесь.