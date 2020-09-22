Министерство здравоохранения РФ разрешило проведение клинических испытаний еще одной вакцины от коронавируса. Препарат разработан Центром имени М.П. Чумакова. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства

«Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований цельновирионной инактивированной вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук», — говорится в сообщении пресс-службы. Всемирная организация здравоохранения поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз этой вакцины.