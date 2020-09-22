«Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований цельновирионной инактивированной вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук», — говорится в сообщении пресс-службы.
Участниками исследования станут около трех тысяч волонтеров, после вакцинации они будут изолированы на 16 дней. Тестировать вакцину будут в Санкт-Петербурге, Кирове и Новосибирске.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз этой вакцины.