Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) благодарна российской стороне за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом 21 сентября заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает РИА Новости

Вакцина от ковида: почему это важно © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк Михаилом Мурашко.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз этой вакцины.