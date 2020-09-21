«ВОЗ очень ценит те усилия, которые предприняла Российская Федерация по разработке вакцины от COVID-19, а именно "Спутник V". Я еще раз хочу поблагодарить РФ за ее прекрасные действия по созданию безопасной и эффективной вакцины», — сказал он по итогам встречи с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз этой вакцины.