Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что сокращение финансирования медицины в стране из-за «тварей» в лице киевских властей грозит уничтожением населения. Об этом сообщил 20 сентября телеканал «112 Украина»

На Украине признали, что страна не может адаптироваться к пандемии коронавируса © president.gov.ua

«Это планомерное сокращение нации. Потому что нация бедная, а если туберкулез не лечить, он переходит в резистентную форму. То есть не существует для бедных антибиотиков, которыми лечат. <…> Когда бог хочет наказать, он забирает разум. Но эти твари, они за деньги продадут нацию», — сказал политик

В августе украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» упрекнула президента страны Владимира Зеленского и его команду в торговле национальным суверенитетом. Оппозиция обвинила правительство в том, что в обмен на очередной кредит от Евросоюза оно обязалось сотрудничать с Международным валютным фондом, усилить давление на предпринимателей и назначить «угодных кредиторам чиновников».