Он напомнил, что на Украине работают 11 силовых ведомств, три разные прокуратуры и только 8 венерологических диспансеров на всю страну. Причем, как отметил Червоненко, в Незалежной растет число больных туберкулезом, а «огромное количество» психически больных из-за нехватки финансирования не госпитализируют, оставляют на амбулаторном лечении, что просто опасно для окружающих.
«Это планомерное сокращение нации. Потому что нация бедная, а если туберкулез не лечить, он переходит в резистентную форму. То есть не существует для бедных антибиотиков, которыми лечат. <…> Когда бог хочет наказать, он забирает разум. Но эти твари, они за деньги продадут нацию», — сказал политик
В августе украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» упрекнула президента страны Владимира Зеленского и его команду в торговле национальным суверенитетом. Оппозиция обвинила правительство в том, что в обмен на очередной кредит от Евросоюза оно обязалось сотрудничать с Международным валютным фондом, усилить давление на предпринимателей и назначить «угодных кредиторам чиновников».