Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курирующий аграрную и продовольственную сферу в правительстве страны, скончался от коронавируса. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на оперштаб при кабмине страны

«Уктам Исаевич Барноев скончался сегодня в возрасте 56 лет от осложнений, вызванных коронавирусом», — рассказали в штабе. Барноев занял пост вице-премьера, курирующего аграрный и продовольственный сектор в Узбекистане, в феврале 2020 года. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк В конце июля от осложнений, вызванных COVID-19, скончались председатель Жокаргы Кенеса (парламента) Каракалпакстана (автономии на северо-западе Узбекистана) Муса Ерниязов, а также замминистра финансов Узбекистана Еркин Турсунов.