«Уктам Исаевич Барноев скончался сегодня в возрасте 56 лет от осложнений, вызванных коронавирусом», — рассказали в штабе.
Барноев занял пост вице-премьера, курирующего аграрный и продовольственный сектор в Узбекистане, в феврале 2020 года.
Сообщалось, что политик проходил лечение в одной из клиник Ташкента, а затем — в Германии.
В конце июля от осложнений, вызванных COVID-19, скончались председатель Жокаргы Кенеса (парламента) Каракалпакстана (автономии на северо-западе Узбекистана) Муса Ерниязов, а также замминистра финансов Узбекистана Еркин Турсунов.