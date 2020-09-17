Кремль может с учетом ошибок Минска совершить более безболезненный трансфер власти в Белоруссии. Об этом руководитель витебского отделения Республиканской партии труда и согласия Александр Лукашок сказал в интервью изданию Украина.ру

Неменский объяснил, почему у России нет возможности обеспечить трансфер власти в Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.

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