«Но при любом сценарии, например, при передаче больших полномочий Госсовету, необходимо доставать из мешка новых управленцев. Опыт Минска показал, что, красиво переставив одних и тех же кандидатов с места на место, оставить их у руля вряд ли получится», — отметил политик.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.