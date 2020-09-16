В обращении к подписчикам шоумен рассказал, что виноват и за случившееся будет отвечать «перед Богом и своей женой», а отрицать очевидную измену просто глупо.
«Я изменил своей жене. Я говорю об этом открыто. Я не буду вторым Михаилом Ефремовым. Я не буду говорить, что это был не я. Это сделал я. И отвечать за это буду я перед Богом и перед своей женой. Я есть мужик на 200%. Меня развели, я повел себя [глупо], но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне Богом», — сказал Глушко.
Стриптизер утверждает, что девушки его специально соблазнили с помощью «набора всяких веществ», сняли видео и потом «пошли по телеканалам».
В исповеди Тарзана также прозвучала фраза в адрес якобы беременной от него: «То, что тебя трахнул Тарзан, — самое большое твое достижение».
Ранее в сети разразился скандал, когда 23-летняя девушка выложила пост с признанием, что беременна от Тарзана.
Сначала стриптизер все отрицал и заявил, что в их с Королевой дом приходили две дамы, которые украли деньги и драгоценности.
Певица написала заявление в полицию по факту кражи. Известно, что заведено уголовное дело и проводится расследование.