Актер, шоумен и стриптизер Сергей Глушко, известный как Тарзан, сделал официальное заявление, что все-таки изменил своей жене, певице Наташе Королевой. Видеоисповедь Тарзан опубликовал в своем Instagram 15 сентября

В обращении к подписчикам шоумен рассказал, что виноват и за случившееся будет отвечать «перед Богом и своей женой», а отрицать очевидную измену просто глупо.

«Я изменил своей жене. Я говорю об этом открыто. Я не буду вторым Михаилом Ефремовым. Я не буду говорить, что это был не я. Это сделал я. И отвечать за это буду я перед Богом и перед своей женой. Я есть мужик на 200%. Меня развели, я повел себя [глупо], но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне Богом», — сказал Глушко.

Стриптизер утверждает, что девушки его специально соблазнили с помощью «набора всяких веществ», сняли видео и потом «пошли по телеканалам».

В семье Наташи Королевой разгорелся скандал из-за измены Тарзана © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Ранее в сети разразился скандал, когда 23-летняя девушка выложила пост с признанием, что беременна от Тарзана.

Сначала стриптизер все отрицал и заявил, что в их с Королевой дом приходили две дамы, которые украли деньги и драгоценности.

Певица написала заявление в полицию по факту кражи. Известно, что заведено уголовное дело и проводится расследование.